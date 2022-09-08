В Таджикистане мужчину приговорили к 18 годам колонии за «издевательства над помощником прокурора»

CentralAsia (TJ) - Суд в Душанбе приговорил уроженца ГБАО Парвиза Гоибназарова к 18 годам колонии за "самовольное задержание и издевательства" над помощником прокурора в феврале 2021 года. Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Анора Саркорова.

Она пишет, что в августе российские силовики задержали Гоибназарова у его дома в Москве, когда он собирался на работу. Мужчину выдали Таджикистану без соблюдения правил экстрадиции. По словам журналистки, никто из родственников Гоибназарова не был извещен о его экстрадиции и предъявленных ему обвинениях.

Саркорова уточнила, что следствие и суд над уроженцем ГБАО прошли в закрытом режиме без участия адвоката. Источники портала "Бомдод" сообщили, что Гоибназарова приговорили к 18 годам колонии за издевательства над помощником рошткалинского прокурора Абдусаттором Абирзодой в феврале прошлого года.

Тогда группа жителей ГБАО приехала к Абирзоде после жалобы местной девушки на домогательства с его стороны. Помощник прокурора извинился на камеру за свое поведение. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали главного подозреваемого в "издевательствах" над прокурором – Гулбиддина Зиёбекова.

Парвиз Гоибназаров был другом Зиёбекова, чья смерть привела к массовым протестам в Хороге.

14 мая несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзоды, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана. Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбиддина Зиебекова, освобождении активиста Амриддина Аловатшоева, бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов. Власть и силовики пытались разогнать митинг, во время разгона погибло два человека и 17 человек получили ранения.

16 мая после отказа властей выполнять их требования группа местной молодежи выдвинулась в сторону областной администрации, однако там их встретили силовики, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ. 18 мая власти начали "антитеррористическую операцию". По официальным данным, всего во время столкновений мирных граждан с силовиками были убиты 16 человек. По неофициальной информации, жертв намного больше.

Международные организации и страны Запада выразили обеспокоенность подавлениями мирных акций и призвали власти Таджикистана уважать основные права и свободы жителей Горно-Бадахшанской автономной области.

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