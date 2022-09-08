Принц Чарльз стал новым королем Великобритании

принц Чарльз

CentralAsia (CA) - Принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II стал новым королем Великобритании. Чарльз на ночь останется в замке Балморал, где умерла королева, а в Лондон вернется завтра, сообщается на сайте Букингемского дворца.

Наследник восходит на престол немедленно после смерти монарха. В течение суток собирается Совет по престолонаследию, который формально объявляет монарха умершим и о восшествии наследника на престол. По данным The Guardian, церемония коронации Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета стала королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года. Вот уже более полувека он остается наследником престола. Многие уже начали говорить о том, что престол он так и не займет – в силу возраста - и отречётся в пользу своего сына Уильяма, который занимал второе место в очереди на корону.

Елизавета II накануне 70-летнего юбилея своего правления написала обращение, в котором поблагодарила общественность и свою семью за поддержку и выразила надежду, что нация окажет такую же поддержку ее сыну принцу Чарльзу, когда он сменит ее на троне. Кроме того, она указала, что, когда Чарльз станет королем, его жена Камилла получит статус королевы-консорт, или королевы-супруги.

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим «платиновый» юбилей правления.