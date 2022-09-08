В Великобритании объявлен национальный траур

Елизавета II

CentralAsia (CA) - В Великобритании объявлен национальный траур в связи смертью Елизаветы II. Об этом сообщает Sky.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

«Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы», - говорится в сообщении телеканала.