В Великобритании объявлен национальный траур
- Азия и мир, политика
- 23:54, 08 сентября 2022
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Елизавета II
CentralAsia (CA) - В Великобритании объявлен национальный траур в связи смертью Елизаветы II. Об этом сообщает Sky.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
«Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы», - говорится в сообщении телеканала.
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