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В Великобритании объявлен национальный траур
Елизавета II
Елизавета II
Предыстория: Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет

CentralAsia (CA) -  В Великобритании объявлен национальный траур в связи смертью Елизаветы II. Об этом сообщает Sky.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

«Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы», - говорится в сообщении телеканала.

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