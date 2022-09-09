Новый монарх Великобритании взял имя Карл III

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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что наследник британского престола принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II возьмет имя Карл III (Charles III).

Предыдущий монарх с этим именем, Карл II, правил с 1660 по 1685 год.

По ее словам, с кончиной Елизаветы II Великобритания «вступает в новую эру». Она также призвала народ объединиться, чтобы помочь Карлу III на его посту.

После смерти королевы Елизаветы II слова в гимне Великобритании изменятся: строки «God Save the Queen» заменят «God Save the King».

По данным The Guardian, церемония коронации Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

Наследник восходит на престол немедленно после смерти монарха. О восшествии наследника официально объявят в течении суток в ходе собрание Совета по престолонаследию.

Король Чарльз стал наследником британского престола в возрасте трех лет. 73-летний король был в очереди на престол в течении семи десятилетий, что стало самым долгим ожиданием в истории британской монархии.