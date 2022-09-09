Король Чарльз выступил с первым заявлением после смерти Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Пресс-служба Букингемского дворца опубликовала заявление нового короля Великобритании Чарльза в связи со смертью Елизаветы II. Он называл кончину матери «моментом огромной печали». В заявлении короля говорится следующее:

«Смерть моей любимой матери, ее величества королевы — это момент глубочайшей скорби для меня и всех членов моей семьи»,— говорится в заявлении монарха, распространенном в Twitter королевской семьи.

«Мы глубоко скорбим из-за кончины дорогого суверена и излюбленной матери. Убежден, что утрата затронет каждого человека в нашей стране, во всех царствах и содружествах по всему миру, а также бесчисленное множество людей во всем мире. В течение этого периода траура и перемен, меня и мою семью будет утешать и поддерживать уверенность в уважении и глубокой привязанности, всегда обращенным к королеве»,— отмечается в тексте.

Сегодня, 8 сентября пресс-служба Букингемского дворца объявила о смерти королевы Елизаветы II. Престол перешел ее сыну Чарльзу, получившему статус престолонаследника в 1952 году. Новый монарх Великобритании взял имя Карл III.