Что известно о новом монархе Великобритании Карле III?

Карле III

CentralAsia (CA) - 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II. После ее смерти престол унаследовал принц Уэльский Чарльз. Новый монарх Великобритании будет называться Карл III.

Чарльз Филип Артур Маунтбеттен-Виндзор родился 14 ноября 1948 года в Букингемском дворце в Лондоне. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. По отцу считается прапраправнуком российского императора Николая I.

С мая 1962 года посещал школы Gordonstoun (Шотландия) и Timbertop (Мельбурн, Австралия). В 1970 году первым в семье получил диплом Кембриджского колледжа. С 1975 года — магистр искусств.

С 1952 года — наследный принц Великобритании. В июле 1958 года получил официальный титул принца Уэльского. Церемония с возложением венца прошла в июле 1969 года. По традиции наследник владеет герцогством Корнуоллским и распоряжается всеми доходами от него. Примерно 2/3 суммы тратится на мероприятия с принцем и официальные расходы. С 1993 года Чарльз добровольно платит подоходный налог на все доходы герцогства. Британские парламентарии несколько раз призывали провести их аудит — первый примерно за 600 лет.

С 1971 по 1976 год принц Чарльз состоял на воинской службе. Обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, прошел курс военно-морского колледжа в Дартмуте и служил на ракетном эсминце «Норфолк». В феврале 1976 года назначен командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон». В декабре того же года завершил службу в звании капитана ВМС Великобритании. В качестве наследного принца патронирует не менее 20 полков и 2 военно-морских формирования Великобритании и стран Британского Содружества.

В 1976 году он организовал The Prince’s Trust, который занимается программами образования, трудоустройства и предпринимательства для молодых людей от 11 до 30 лет. Организация помогла 950 тыс. человек. В общей сложности Чарльз организовал 16 благотворительных организаций, курировал не менее 420 благотворительных и культурных организаций, в том числе Всемирный фонд дикой природы и Королевский балет.

С 1970-х годов принц присутствовал на заседаниях Палаты лордов и правительства. Также он известен записками, которые писал членам правительства Тони Блэра. Чарльз отправлял письма по самым разным вопросам — от войны в Ираке до нетрадиционной медицины и защиты патагонского клыкача.

С 1980 года выращивает овощи и фрукты в поместье Хайгроув. Продукты с местного огорода и сада продаются в магазине «Хайгроув» и на онлайн-площадке. Чарльз также известен как заядлый пчеловод. Он содержит два улья на 90 тыс. пчел в резиденции Кларенс-хаус.

С января 2006 года выполняет часть обязанностей Елизаветы II, например, совершает зарубежные поездки и посещает важные мероприятия в Великобритании. Считается адъютантом королевы. В 2013 году он впервые заменил мать на саммите Британского Содружества (организация объединяет экс-колонии и доминионы Британии). С апреля 2018-го — преемник королевы на посту главы организации.

Поддерживает производства Британии и Содружества. С 2010 года принц помогает производителям натуральной овечьей шерсти, разрешает им пользоваться своим именем в рекламных кампаниях The Woolmark Company.

С июня 2012 года — фельдмаршал, главный маршал авиации, адмирал королевского флота Великобритании. Получил звания за «поддержку королевы в выполнении ею обязанностей главнокомандующего вооруженными силами Соединенного Королевства».

В январе 2017 года выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который принц Чарльз написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером. В честь его заслуг в области экологии назван вид лягушек Hyloscirtus princecharlesi.

В статусе наследного принца пребывал 70 лет. 21 апреля 2011 года стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории Великобритании. По опросам общественного мнения, популярность Чарльза накануне смерти Елизаветы II составляла 42%. Многие высказывались за его отречение в пользу сыновей.

В 1970 году в Виндзоре на матче по поло познакомился с Камиллой Розмари Шанд. Она не смогла стать официальной невестой наследника из-за того, что исповедовала католицизм (официальная религия страны — англиканство). Несмотря на запрет, отношения Чарльза и Камиллы продолжались около 50 лет, в том числе во время браков Камиллы с офицером Эндрю Паркер-Боулзом и Чарльза — с Дианой Спенсер.

С 1980 года официально встречался с Дианой Спенсер, происходившей из одного из крупнейших аристократических родов страны (в него входил также премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль). 29 июля 1981 года в Лондоне в соборе Святого Павла прошла церемония бракосочетания. Чарльз стал первым наследником, который женился на англичанке. В этом браке появились двое сыновей: 21 июня 1982 года родился принц Уильям, 15 сентября 1984 года — Гарри.

В ноябре 1995 года Диана рассказала о неверности Чарльза в интервью ВВС. 28 августа 1996 года принц Чарльз развелся — первым среди наследников престола. 9 апреля 2005 года Чарльз и Камилла зарегистрировали брак в ратуше Виндзора.