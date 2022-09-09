О смерти Елизаветы II не объявляли несколько часов

CentralAsia (CA) - О смерти королевы Великобритании Елизавета II, скончавшейся в четверг, 8 сентября, не объявляли несколько часов. Это следует из сообщения в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

«Королева мирно скончалась сегодня после полудня. Король и королева-консорт останутся сегодня в Балморале и вернутся в Лондон завтра», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:30 по московскому времени.

О смерти Елизаветы II стало известно вечером 8 сентября. Ранее сообщалось, что королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Врачи выражали обеспокоенность ее состоянием.

Над Букингемским дворцом приспустили государственный флаг.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет. После смерти королевы корона перешла ее старшему сыну — принцу Чарльзу.

Ранее сообщалось, что в Шотландии собрались все старшие члены королевской семьи. Среди прибывших — дочь королевы принцесса Анна, сыновья королевы, принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, супруга Чарльза Камилла, супруга Эдварда Софи и внук королевы, принц Уильям.