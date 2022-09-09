Карл III будет официально объявлен королем Великобритании 9 сентября, - The Times

- Азия и мир, политика
- 3:04, 09 сентября 2022
- Просмотров: 430
CentralAsia (CA) - Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, 9 сентября, пишет The Times.
«Карл будет официально провозглашен королем завтра», - говорится в сообщении.
По данным издания, на 9 сентября у 73-летнего монарха, который стал во главе государства после смерти матери Елизаветы II, запланирована встреча с премьер-министром Лиз Трасс и кабинетом министров, духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и настоятелем Вестминстерского аббатства Дэвидом Хойлом.
Как пишет газета, Чарльз — принц, который «ждал короны дольше, чем любой наследник в британской истории». Его заявление традиционно начнется с личного заявления о смерти предшественника, лишь после этого он сможет принести присягу в качестве главы монархии.
Также принц Уильям и Кэтрин приняли новые королевские титулы — герцога и герцогини Корнуольских. Принц Чарльз и Камилла ранее были известны под этими титулами.
Букингемский дворец 8 сентября объявил о смерти Елизаветы II. Королева, правившая 70 лет и семь месяцев - дольше всех в истории Великобритании, - умерла в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. В связи со смертью Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, объявили 10-дневный траур.