Монголия входит в тройку лидеров в списке стран, где корейцы бронируют больше всего авиабилетов

CentralAsia (MNG) - Новостная служба страны Yonhap сообщила, что число людей, выезжающих за границу, увеличилось после ослабления режима карантина по коронавирусу в Южной Корее.

В связи с ослаблением карантинных ограничений и выпуском ПЦР-теста на COVID-19 заказы от турфирм резко увеличиваются. Особенно 7 сентября, во время национального праздника Тюсо, количество путешественников в Японию значительно выше. Следующие страны включают Вьетнам с 15,7%, Монголию с 10,2% и Таиланд с 10,1%.

«После 31 августа в два раза увеличилось бронирование зарубежных рейсов. С сентября цена на топливо снизилась, поэтому увеличилось количество рейсов и увеличилось количество заказов, — сказал Иль Санг Чо, руководитель отдела по связям с общественностью туристического агентства страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения