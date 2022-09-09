Монгольский военный оркестр выступит на Всемирной выставке военной культуры в Корее

CentralAsia (MNG) - В следующем месяце Южная Корея проведет международную выставку военной культуры в центральном городе с целью активизировать обмены между вооруженными силами мира, улучшить взаимопонимание и способствовать миру во всем мире, заявили ее организаторы в среду.

Всемирная выставка военной культуры в Герёне 2022 года должна пройти с 7 по 23 октября на взлетно-посадочной полосе рядом с военным штабом в Герёндэ, в 160 км к югу от Сеула, под девизом «K-Military, Harmony for Peace». Ее совместно проводят провинция Южный Чхунчхон и город Герён.

По словам организаторов, выбор места, где расположены штабы южнокорейской армии, ВВС и ВМС, призван подчеркнуть неослабевающую надежду страны на прочный мир на разделенном Корейском полуострове.

«(Через выставку) мы хотели бы донести до всего мира послание мира и согласия от Республики Корея, единственной разделенной страны в мире, когда в этом году отмечается 72-я годовщина начала Корейской войны, Об этом заявил генеральный секретарь оргкомитета выставки Ю Бён Хун.

В рамках выставки проходят выступления военных оркестров из США, Великобритании, Малайзии, Вьетнама, Монголии, Таиланда и других стран, а также выставки военной культуры и техники и другие программы.

Организаторы заявили, что намерены привлечь к международному мероприятию более 1,3 миллиона посетителей, в том числе 70 000 иностранцев.

На протяжении всей выставки организаторы будут управлять различными объектами, в том числе Корейским павильоном надежды, демонстрирующим усилия Южной Кореи по возрождению из пепла Корейской войны 1950-53 годов и созданию крепких вооруженных сил для прочного мира на полуострове.

Также запланировано множество развлекательных программ, в том числе музыкальный конкурс K-pop, фестиваль военных танцев и дорожный парад с участием военных оркестров из страны и из-за рубежа.

Дополнительные мероприятия включают экскурсию по военному штабу, форум мира во всем мире и программу восхождения на гору Герён.

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