Фото — Исторические первые страницы британских газет после смерти королевы, - Би-би-си

CentralAsia (CA) - Британские газеты опубликовали свои первые выпуски после смерти королевы. Вот их исторические первые страницы, пишет Би-би-си.

The Times отмечает этот момент поразительной фотографией королевы, сделанной во время ее коронации в 1953 году, рядом со словами: «Жизнь в служении». На последней странице газеты приведена цитата из ее рождественской передачи 1957 года, первой, вышедшей на телевидение: «Я не могу вести вас в бой. Я не даю вам законов и не вершу правосудие, но я могу сделать кое-что другое: я могу отдать вам свое сердце и свою преданность всем этим старым островам и всем народам нашего братства наций».

«Наши сердца разбиты», - пишет Daily Mail с портретом королевы 1952 года, когда она была принцессой Елизаветой. «Как найти нужные слова?» - спрашивает обозреватель газеты. «Наше горе — это сотня разных эмоций, и все они трудны для понимания».

Daily Telegraph перепечатывает собственное послание королевы с соболезнованиями семьям жертв терактов 11 сентября: «Горе — это цена, которую мы платим за любовь». Президент США Джо Байден сослался на этот комментарий в своей дани уважения и напомнил, как она была солидарна с США в их «самые мрачные дни».

The Mirror выбирает свежую фотографию королевы, демонстрирующую ее знаменитый профиль. Газета отказывается от заголовка, вместо этого просто говоря: «Спасибо».

Многие газеты, в том числе The Sun, публикуют один и тот же черно-белый портрет королевы в ее последние годы с задумчивой, мягкой улыбкой. «The Sun и наши читатели полюбили вас», - говорится в газете. «Мы гордимся тем, что вы были нашей королевой».

На полностью монохромной первой странице Daily Express написано: «Наша любимая королева мертва». В документе говорится, что мир скорбит «о потере поистине великого и вдохновляющего монарха».

«Вы выполнили свой долг, мэм», - говорит Daily Star. Красный верх превращает свой топ в торжественный черный и выбирает ту же коронационную фотографию, что и многие другие газеты.

8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II, ей было 96 лет. Она пережила своего мужа меньше чем на полтора года.