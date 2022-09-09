В Великобритании начался десятидневный траур после смерти Елизаветы II

CentralAsia (CA) - В Великобритании и более чем в 50 странах британского содружества начался десятидневный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II, пишет Sky News.

Траур продолжится до похорон королевы, которые состоятся по истечении этого срока. По всей стране, в соответствии с протоколом, будут приспущены государственные флаги. На время траура в Великобритании уже отменили крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи и матчи по крикету. Отдельные британские телеканалы, в том числе BBC One, уже изменили сетку вещания.

8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II, ей было 96 лет. Она пережила своего мужа меньше чем на полтора года.