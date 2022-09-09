В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 3 балла

CentralAsia (UZ) - На территории Узбекистана ощущалось землетрясение, сообщает пресс-служба Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.

Землетрясение зафиксировали в 01:29 по ташкентскому времени, эпицентр располагался в Кыргызстане. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 168 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Бекабад — 2-3 балла;

Ширин — 2-3 балла;

Бекабадский район — 2 балла;

Янгиабадский район — 2 балла;

Баяутский район — 2 балла.

Данных о разрушениях нет.