В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 3 балла

- Узбекистан, происшествия
- 9:25, 09 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - На территории Узбекистана ощущалось землетрясение, сообщает пресс-служба Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.
Землетрясение зафиксировали в 01:29 по ташкентскому времени, эпицентр располагался в Кыргызстане. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 168 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Бекабад — 2-3 балла;
Ширин — 2-3 балла;
Бекабадский район — 2 балла;
Янгиабадский район — 2 балла;
Баяутский район — 2 балла.
Данных о разрушениях нет.
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