Хурэлсух Ухнаа выступил на открытии железнодорожной линии Таван-Толгой — Гашуунсухайт

CentralAsia (MNG) - Сегодня состоялось открытие железнодорожной линии Таван-Толгой — Гашуунсухайт протяженностью 233,6 км.

Железная дорога в этом направлении имеет большое стратегическое значение и является основным путем вывоза горнорудного сырья. Строительство железной дороги было начато в 2020 году, подрядчиком проекта выступило ООО «Бодь Интернэшнл», заказчиком — ООО «Тавантолгойская железная дорога».

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял участие и выступил с речью на церемонии открытия железнодорожной линии Таван-Толгой — Гашуунсухайт.

«Благодаря упорному труду монгольских инженеров и молодых монгольских специалистов появилась железная дорога мирового стандарта. В прошлом Монголия смогла полностью соединить 21 аймаков, 110 сомонов и населенных пунктов со столицей страны Улан-Батор дорогами с твердым покрытием. Это большое достижение. Сегодня сданы в эксплуатацию главные экспортные ворота нашей страны – железнодорожная линия Таван-Толгой — Гашуунсухайт, и я, как глава государства и президент страны, очень рад, что мы с вами вместе являемся свидетелями этого исторического события.

Еще в 1955 году с помощью инженеров и техников бывшего Советского Союза Монголия построила и ввела в эксплуатацию железную дорогу протяженностью 1111 км, соединившую ее северные и южные границы. Спустя почти 70 лет изобретательностью и упорным трудом более 5000 монгольских инженеров и монгольской молодежи построено и введено в эксплуатацию 240 км железных дорог, соответствующих мировым стандартам.

Мы рады отметить, что эта железная дорога является первым комплексным строительством железной дороги первого класса с 2 станциями, 6 переездами, полуавтоматическими шлагбаумами, без развязок, пропускной способностью до 50 млн тонн грузов в год, что катализатор развития. Эта стальная дорога между Тавантолгоем и Гашуунсухайт является железной жилой развития и инвестиций Монголии», — сказал он в торжественной речи.

«Таким образом, в долине Гоби была проложена стальная дорога, и паровоз стал стремиться к развитию.

Да поднимется Монголия под властью Вечного Синего Неба».

МУ-ын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх : Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замыг барьж байгуулсан ЭТТ,ТТЗ ,Бодь компаниудын хамт олонд ард түмэн, Монгол төрийн нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье pic.twitter.com/Y1UCKZYcwY — Амарaa (@amarbayarm) September 9, 2022

Сегодня в Монголии железнодорожный транспорт развивается, они строят несколько линий: Таван-Толгой — Зуунбаян, монголы планируют построить линии от Зуунбаяна в Ханги, Китай. И сейчас уже строяли линию от месторождения на погранпереход Гашуунсухайт на границе с КНР.

Рост спроса на импортный уголь на рынках Азии к 2025 году, по данным Wood Mackenzie, оценивается в 7,5% к уровню 2018 года, или в 100 млн тонн, к 2030-му — в 9%, или 120 млн тонн.

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