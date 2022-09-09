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Туркменистан построит школу на 540 мест в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  Туркменистан построит среднюю школу в районе Дусти Хатлонской области Таджикистана. Государственные СМИ 8 сентября написали, что школа на 540 мест в деханском объединении Эргаша Султанова будет носить имя Махтумкули.

Газета «Туркменистан» сообщила, что по заказу МИД Туркменистана Министерство строительства и архитектуры объявило международный тендер на строительство средней школы в районе Дусти Таджикистана. Заявки от строительных организаций будут приниматься до 21 октября.

По сообщениям СМИ, четыре года назад Минстрой Туркменистана ужу объявлял аналогичный тендер. Почему туркменская школа в Дусту не была построена, власти не сообщают.

В Дусти проживает большая туркменская диаспора, представители которой сохранили свой язык, культуру, национальные традиции и обычаи. В этом районе на юге Таджикистана проживает более 10 тыс. туркмен.

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