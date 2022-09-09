Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Мировые лидеры выразили свои соболезнования.

Король Карл III

Пресс-служба Букингемского дворца опубликовала заявление нового короля Великобритании Чарльза в связи со смертью Елизаветы II. Он назвал кончину матери «моментом огромной печали».

«Смерть моей любимой матери, ее величества королевы — это момент глубочайшей скорби для меня и всех членов моей семьи.

Мы глубоко скорбим из-за кончины дорогого суверена и излюбленной матери. Убежден, что утрата затронет каждого человека в нашей стране, во всех царствах и содружествах по всему миру, а также бесчисленное множество людей во всем мире. В течение этого периода траура и перемен, меня и мою семью будет утешать и поддерживать уверенность в уважении и глубокой привязанности, всегда обращенным к королеве», — говорится в заявлении монарха, распространенном в Twitter королевской семьи.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Британия — великая страна, какой она является сегодня, благодаря ей. Сейчас мы современная, процветающая, динамично развивающаяся нация. Несмотря ни на что, королева ЕлизаветаII обеспечила нам стабильность и силу, в которых мы нуждались. Это экстраординарное достижение править с таким достоинством и изяществом в течение 70 лет»,— заявила премьер-министр у входа в свою резиденцию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш

«Я глубоко опечален кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II, которой во всем мире восхищались за ее лидерство и преданность. Она была хорошим другом ООН. Ее непоколебимую преданность делу на всю жизнь запомнят надолго», — написал он в своем Twitter.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден

«Ее Величество королева Елизавета II была больше, чем монархом. Она определила эпоху», — говорится в заявлении Байденов. «В мире постоянных перемен она была постоянным присутствием и источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, кто никогда не знал своей страны без нее. Непреходящее восхищение королевой Елизаветой II объединяло людей по всему Содружеству. семь десятилетий ее исторического правления стали свидетелями эпохи беспрецедентного человеческого прогресса и продвижения вперед человеческого достоинства», - говорится в сообщении президента США.

Президент России Владимир Путин

«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании»,— говорится в телеграмме президента России.

Президент Франции Эммануэль Макрон

«Ее Величество королева Елизавета II олицетворяла преемственность и единство британской нации на протяжении более 70 лет», — написал Макрон в Twitter. «Я помню ее как друга Франции, добросердечную королеву, которая произвела неизгладимое впечатление на свою страну и свое столетие».

Президент Украины Владимир Зеленский

«С глубокой грустью мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II», — написал Зеленский в Twitter. «От имени народа мы выражаем искренние соболезнования @RoyalFamily, всему Соединенному Королевству и Содружеству в связи с этой невосполнимой потерей. Наши мысли и молитвы с вами».

Бывший президент США Билл Клинтон

«На протяжении всего своего замечательного 70-летнего правления она провела Великобританию через великие преобразования с неизменной грацией, достоинством и искренней заботой о благополучии всего ее народа», — говорится в заявлении Клинтон. «В солнечный день или в бурю она была источником стабильности, спокойствия и силы.

Бывший президент США Джордж Буш

«Королева Елизавета умело провела Англию через мрачные моменты своей уверенностью в своем народе и своим видением светлого будущего», — говорится в заявлении Буша. «Наш мир выиграл от ее непоколебимой решимости, и мы благодарны ей за десятилетия службы в качестве суверена. Американцы особенно ценят ее крепкую и стойкую дружбу».

Бывший президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама

«Мишель и мне посчастливилось познакомиться с Ее Величеством, и она очень много значила для нас», — говорится в заявлении Обамы. «Когда мы только начинали жить в качестве президента и первой леди, она приветствовала нас на мировой арене с распростертыми объятиями и необычайной щедростью. Снова и снова мы поражались ее теплоте, тому, как она успокаивала людей и как она привносила свой значительный юмор и очарование в моменты большой пышности и обстоятельств».

«Как и многие другие, Мишель и я благодарны за то, что стали свидетелями самоотверженного руководства Ее Величества, и мы в восторге от ее наследия неутомимой и достойной государственной службы».

Бывший президент США Дональд Трамп

«Мы с Меланией всегда будем дорожить временем, проведенным вместе с королевой, и никогда не забудем щедрую дружбу, великую мудрость и прекрасное чувство юмора Ее Величества. Какая она была знатная и красивая дама — такой, как она, не было!» Об этом Трамп сообщил в социальной сети.

«Да благословит Бог королеву, пусть она вечно царит в наших сердцах, и пусть Бог хранит ее и принца Филиппа в постоянной заботе», — написал Трамп.