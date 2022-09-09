Северная Корея официально провозгласила себя ядерным государством

CentralAsia (CA) - Северная Корея приняла закон, который разрешает государству автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам КНДР, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану», — цитирует документ агентство. Кроме того, автоматический ядерный удар будет нанесен и в случае нападения на лидера КНДР Ким Чен Ына.

В целом в законе прописаны порядок управления ядерным вооружением Северной Кореи, задачи и принципы его применения, а также условия, при которых оружие может быть использовано.

В число условий применения ядерного оружия Северной Кореей, согласно Yonhap, входят:

нападение на КНДР с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также когда угроза такого нападения считается «неизбежной»

нападение на руководство государства и руководителей командования ядерными силами

нападение (также если оно считается неизбежным) на стратегические объекты страны

возникновение чрезвычайных ситуаций, когда создается необходимость оперативно предотвратить расширение масштабов войны, а также для захвата инициативы в войне

при возникновении угрозы существования других стран и жизни людей

Пхеньян также заявил, что обладание ядерным оружием является его «законным и неотъемлемым правом». В новом законе КНДР провозглашена ответственным ядерным государством.

В декрете о применении ядерных сил указано, что они являются «основным средством национальной обороны» и используются для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и безопасности людей от внешних угроз. Оружие будет применяться как крайняя мера и не должно использоваться для угрозы, цитирует Yonhap документ.

КНДР пообещала противодействовать утечкам технологий, а также заявила, что не будет передавать ядерное оружие другим странам.

В конце апреля Ким Чен Ын призывал военных быть готовыми к превентивным действиям для сдерживания ядерных угроз. Он подчеркивал, что «спасательным кругом», гарантирующим безопасность страны и народа, является только подавляющая военная мощь.

Через три месяца лидер КНДР заявил, что силы ядерного сдерживания его страны готовы к мобилизации в любой момент. «Наши вооруженные силы сейчас полностью готовы отреагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии», — подчеркнул он.