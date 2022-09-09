В Ташкенте проходит саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 8 сентября начал работу 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран-членов Межпарламентского союза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

На открытии саммита Асадов зачитал приветственное слово президента Шавката Мирзиёева, который отметил, что встреча в таком формате проводится в Узбекистане впервые.

«Рассматриваем это как признание международным сообществом результатов осуществляемых в нашей стране необратимых демократических преобразований, в том числе в области развития парламентаризма и гендерной политики», — говорится в обращении Мирзиёева.

Саммит проходит 8-9 сентября в Tashkent City Congress Hall. В нем участвуют руководители таких международных организаций, как ООН, Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Межпарламентская Ассамблея СНГ, а также более 120 представителей парламентов 17 стран, сообщает Dunyo.

Тема форума — «Парламентское лидерство: прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания».

Участницы обсудят «приоритетные для парламентов задачи и направления конкретных действий в таких сферах, как гарантирование гендерного равенства в процессах кризиса, вызванного пандемией, обеспечение устойчивого развития и благополучия, расширение возможностей женщин в восстановлении экономики».

Межпарламентский союз (Inter-Parliamentary Union) был основан в 1889 году. Это международная организация, служащая для координации действий парламентов мира. В него входят 178 стран. Всего в мире насчитывается 190 парламентов, 79 из них двухпалатные.