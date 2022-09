Последнее фото королевы Елизаветы II перед смертью

CentralAsia (CA) - Вчера, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II, ей было 96 лет.

Одно из последних публичных фото королевы сделано за два дня до ее смерти в ее шотландском доме. Королева назначила Лиз Трасс пятнадцатым премьер-министром своего правления.

? The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc