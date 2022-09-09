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Последнее фото королевы Елизаветы II перед смертью

CentralAsia (CA) -  Вчера, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II, ей было 96 лет.

Одно из последних публичных фото королевы сделано за два дня до ее смерти в ее шотландском доме. Королева назначила Лиз Трасс пятнадцатым премьер-министром своего правления.

Фотография была сделана фотографом из Пенсильвании Джейн Барлоу.

Как пишет издание Today, наблюдатели сосредоточились на правой руке монарха, которая казалась фиолетовой. Изменение цвета кожи выглядит как синяк, сказал доктор, дерматолог из Нью-Йоркского университета в Лангоне М.Л. Стивенсон.

Доктор Джон Торрес сообщил, что это может быть связано со старческой пурпурой. «С возрастом наша кожа и соединительные ткани по ней становятся более хрупкими, поэтому даже незначительное повреждение может вызвать такие синяки», — отметил он.

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