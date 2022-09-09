Последнее фото королевы Елизаветы II перед смертью

CentralAsia (CA) - Вчера, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II, ей было 96 лет.

Одно из последних публичных фото королевы сделано за два дня до ее смерти в ее шотландском доме. Королева назначила Лиз Трасс пятнадцатым премьер-министром своего правления.

? The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc — The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022

Фотография была сделана фотографом из Пенсильвании Джейн Барлоу.

Как пишет издание Today, наблюдатели сосредоточились на правой руке монарха, которая казалась фиолетовой. Изменение цвета кожи выглядит как синяк, сказал доктор, дерматолог из Нью-Йоркского университета в Лангоне М.Л. Стивенсон.

Доктор Джон Торрес сообщил, что это может быть связано со старческой пурпурой. «С возрастом наша кожа и соединительные ткани по ней становятся более хрупкими, поэтому даже незначительное повреждение может вызвать такие синяки», — отметил он.

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