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Британцы несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку в память о Елизавете II. Видео
Продолжение: Принц Чарльз стал новым королем ВеликобританииПредыстория: Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет

CentralAsia (CA) -  Тысячи людей собрались у официальной королевской резиденции - Букингемского дворца, многие из них несут цветы к воротам в память о скончавшейся в четверг королеве Великобритании Елизавете II. Об этом передает ВВС.

Собравшиеся жители страны также поют гимн, в руках у многих - британские флаги.

У Виндзорского замка, который также является одной из резиденций британских монархов, тоже появились букеты цветов.

В рамках общенационального траура флаги над государственными зданиями по всей стране приспущены.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси распорядилась приспустить флаг над Капитолием. Над Елисейским дворцом в Париже в пятницу также приспустят флаг. Мэр французской столицы Анна Идальго сообщила, что подсветка Эйфелевой башни будет отключена в знак памяти о Елизавете II.

Елизавета II скончалась ранее в четверг в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Теперь тело Елизаветы будет перевезено в Эдинбургский собор, а позже - в Букингемский дворец. Через пять дней после этого его перевезут в Вестминстер-Холл. Похороны королевы ожидаются в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее кончины.

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