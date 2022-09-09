В Казахстане за сутки выявили 253 случая COVID
- Азия и мир, общество
- 12:05, 09 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 51;
в Акмолинской области – 36;
в Карагандинской области – 28;
в городе Алматы – 25;
в Костанайской области – 25;
в ЗКО – 18;
в СКО – 14;
в Павлодарской области – 10;
в ВКО – 8;
в Мангистауской области – 8;
в Абайской области – 5;
в Атырауской области – 5;
в Жамбылской области – 4;
в Туркестанской области – 4;
в Алматинской области – 3;
в Улытауской области — 3;
в Кызылординской области – 2;
в Актюбинской области – 2;
в Жетысуской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 391 161 случай.
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