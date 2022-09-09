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В Казахстане за сутки выявили 253 случая COVID

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 51;

в Акмолинской области – 36;

в Карагандинской области – 28;

в городе Алматы – 25;

в Костанайской области – 25;

в ЗКО – 18;

в СКО – 14;

в Павлодарской области – 10;

в ВКО – 8;

в Мангистауской области – 8;

в Абайской области – 5;

в Атырауской области – 5;

в Жамбылской области – 4;

в Туркестанской области – 4;

в Алматинской области – 3;

в Улытауской области — 3;

в Кызылординской области – 2;

в Актюбинской области – 2;

в Жетысуской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 391 161 случай.

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