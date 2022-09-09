экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Она была великим государственным деятелем, являлась на протяжении более 70 лет своего правления символом единства и стремительного развития страны, внесла несравненный вклад в превращение Королевства в одно из ведущих государств в мировой экономике и политике, приумножение его престижа и авторитета на международной арене», — говорится в письме президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки Королю, членам его семьи и всему народу Великобритании, пожелал терпения и сил.

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II.

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней. Новым монархом стал принц Чарльз.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Что известно о новом монархе Великобритании Карле III?
  • МВД Таджикистана потребовало сбросить вес тучным милиционерам
  • Проходит международная конференция «Coal Mongolia-2022»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com