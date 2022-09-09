Эмомали Рахмон принял участие открытии площади «Истиклол» и архитектурного комплекса

CentralAsia (TJ) - 8 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Душанбе Рустами Эмомали в столице, в честь 31-й годовщины Государственной независимости открыли площадь «Истиклол» и архитектурный комплекс символа «Истиклол», приняли участие и выступили в грандиозной культурной программе.

Эмомали Рахмон и Рустами Эмомали торжественно открыли площадь «Истиклол» и комплекс символа «Истиклол» поднятием занавеса с символической доски.

121-метровая высота комплекса «Истиклол» символична, то есть нижняя часть комплекса 30 метров – символ 30-летия Государственной независимости, а верхняя часть – 91 метр – олицетворяет обретение независимости в 1991 году прошлого века, сообщает «Ховар».

Общая площадь комплекса «Истиклол» составляет 11 тысяч 900 квадратных метров, площадь строящегося объекта – 4 тысячи 761 квадратный метр.

В верхней части комплекса находится 8-метровая корона из титана. Основание комплекса представляет собой восьмигранную пирамиду и состоит из 7 входов.

В музее Эмомали Рахмон ознакомился с троном царя Исмоила Сомони, построенным с учетом исторических ценностей.

«Было сообщено, что корона, помещенная на трон, была сделана из чистого золота, произведенного Таджикистаном. Корону украшают драгоценные камни, такие как алмазы диаметром 3 и 2 миллиметра, синий яхонт диаметром 15 миллиметров, бадахшанский лал размером 22 на 15 миллиметров, а также золото и белое золото. Скипетр, являющийся символом государственности, престола и короны, украшен 68 лучами вышивки бисером и связан с золотой короной, что указывает на новое возрождение независимого Таджикистана и 68 городов и районов республики. Каждая вышитая пряжа прорисована с золотой металлической нитью», - отмечает издание.

Общий периметр площади «Истиклол» составляет 30 га, из которых 2,7 га используются как место проведения политических и культурных мероприятий.

После открытия площади «Истиклол» и комплекса «Истиклол» Эмомали Рахмон выступил перед гостями и участниками праздничного мероприятия и поздравил всех присутствующих с 31-й годовщиной Государственной независимости.

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