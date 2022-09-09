Смерть королевы Елизаветы II: Кто следующий на престол? (Королевское фамильное древо и линия преемственности)

CentralAsia (CA) - Королева Елизавета II была самым долго правящим монархом в истории Великобритании. У нее было четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.

Она умерла 8 сентября после 70 лет пребывания на престоле, трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

«Би-би-си» рассказал о королевской семье и линии преемственности

Королева и принц Филипп, герцог Эдинбургский

Королева была монархом Великобритании дольше всех, правившим 70 лет. Ей было 96 лет, когда она умерла 8 сентября 2022 года.

Родившаяся в 1926 году, принцесса Елизавета стала королевой после смерти своего отца, короля Георга VI, в 1952 году. Она вышла замуж за Филиппа, герцога Эдинбургского, в 1947 году, и у пары было четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Бывший принц Дании и Греции, принц Филипп родился в 1921 году и служил в Королевском флоте во время Второй мировой войны. Он был супругом любого британского монарха дольше всех и ушел с королевских обязанностей в 2017 году, выполнив более 22 000 сольных помолвок.

Он умер 9 апреля 2021 года.

Линия преемственности

Старший сын королевы принц Чарльз стал королем Карлом III.

Дата рождения: 1948 года.

Карл III

Теперь уже бывший принц Уэльский женился на леди Диане Спенсер, которая стала принцессой Уэльской, 29 июля 1981 года. У пары было двое сыновей, Уильям и Гарри. Позже они расстались, и их брак был расторгнут в 1996 году. 31 августа 1997 года принцесса погибла в автокатастрофе в Париже.

После он женился на Камилле Паркер Боулз 9 апреля 2005 года.

1. Принц Уильям, герцог Корнуолл и Кембридж

Дата рождения: 1982 года.

Принц Уильям

Принц Уильям — старший сын нынешнего короля Карла III и Дианы, принцессы Уэльской, и сейчас он первый в очереди на престол.

Герцогу было 15 лет, когда умерла его мать. Он продолжил обучение в Сент-Эндрюсском университете, где познакомился со своей будущей женой Кейт Миддлтон. Пара поженилась в 2011 году.

В свой 21-й день рождения он был назначен государственным советником, заменяя королеву в официальных случаях. У него и его жены родился первый ребенок, Джордж, в июле 2013 года, второй, Шарлотта, в 2015 году и третий, Луи, в 2018 году.

Принц тренировался в армии, Королевском флоте и Королевских ВВС, а затем провел три года в качестве пилота поисково-спасательной службы Королевских ВВС в долине Англси, Северный Уэльс. Он также работал неполный рабочий день в течение двух лет в качестве второго пилота в машине скорой помощи Восточной Англии наряду со своими королевскими обязанностями. Он оставил эту роль в июле 2017 года, чтобы взять на себя дополнительные королевские обязанности от имени королевы и герцога Эдинбургского.

Как наследник престола, его основные обязанности заключаются в том, чтобы поддерживать короля в его королевских обязательствах.

2. Принц Джордж Корнуоллский и Кембриджский

Дата рождения: 2013 года.

Принц Джордж

Принц Джордж Корнуоллский и Кембриджский родился 22 июля 2013 года в больнице Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям присутствовал при рождении сына, который весил 8 фунтов 6 унций (3,8 кг).

Принц Джордж является вторым в очереди на престол после своего отца.

3. Принцесса Шарлотта Корнуольская и Кембриджская

Дата рождения: 2015 года.

Принцесса Шарлотта

Герцогиня Корнуольская и Кембриджская родила второго ребенка, девочку, 2 мая 2015 года, снова в больнице Святой Марии. Герцог присутствовал при рождении ребенка весом 8 фунтов 3 унции (3,7 кг). Герцог и герцогиня назвали ее Шарлоттой Елизаветой Дианой.

Она третья в очереди на престол после своего отца и старшего брата и известна как Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Корнуоллская и Кембриджская.

4. Принц Луи Корнуоллский и Кембриджский

Дата рождения: 2018 года.

Принц Луи

Герцогиня Корнуольская и Кембриджская родила третьего ребенка, мальчика весом 8 фунтов 7 унций, 23 апреля 2018 года в больнице Святой Марии в Лондоне.

Герцог присутствовал при рождении Луи Артура Шарля, четвертого в очереди на престол.

5. Принц Гарри, герцог Сассекский

Дата рождения: 1984 года.

Принц Гарри

Принц Гарри прошел обучение в Королевской военной академии в Сандхерсте и стал лейтенантом в армии, служа пилотом вертолета.

За 10 лет службы в вооруженных силах капитан Уэльс, как он стал известен, дважды проходил активную службу в Афганистане, с 2012 по 2013 год, в качестве второго пилота и стрелка вертолета Apache. Он ушел из армии в 2015 году и сейчас занимается благотворительностью, в том числе охраной природы в Африке и организацией Игр непобежденных для раненых военнослужащих.

Он был государственным советником с 21 года и заменял королеву на официальных должностях.

Он женился на американской актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. В январе 2020 года королевская чета заявила, что откажется от должности «старших» членов королевской семьи и поделит свое время между Великобританией и Северной Америкой. Они заявили, что намерены «работать, чтобы стать финансово независимыми».

Чуть более года спустя Букингемский дворец подтвердил, что пара не вернется к королевским обязанностям и откажется от своих почетных военных должностей и королевского покровительства.

6. Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор

Дата рождения: 2019 года.

Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор

Первый ребенок Сассексов, Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор, родился 6 мая 2019 года и весил 7 фунтов 3 унции, и герцог присутствовал при его рождении. Назвав его так, как они это сделали, пара решила не использовать титул для своего первенца.

Когда имя было объявлено, королевский корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд сказал, что это решение является убедительным признаком того, что пара не хочет воспитывать его как формального члена королевской семьи.

7. Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор

Дата рождения: 2021 года.

Герцогиня Сассекская родила второго ребенка в Санта-Барбаре, штат Калифорния, 4 июня 2021 года. Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, известная как Лили, названа в честь прозвища королевской семьи для королевы и является ее 11-й правнучкой.

Второе имя Диана ей дали в честь матери принца Гарри, погибшей в автокатастрофе в 1997 году, когда ему было 12 лет.

8. Герцог Йоркский

Дата рождения: 1960 года.

Герцог Йоркский

Принц Эндрю, восьмой в очереди на престол, был третьим ребенком королевы и герцога Эдинбургского, но первым ребенком, родившимся у правящего монарха за 103 года.

Он стал герцогом Йоркским после женитьбы на Саре Фергюсон, ставшей герцогиней Йоркской, в 1986 году. У них родились две дочери — Беатрис в 1988 году и Евгения в 1990 году. В марте 1992 года было объявлено, что герцог и герцогиня поженились. разделять. Они развелись в 1996 году.

Герцог прослужил 22 года в Королевском флоте и принимал активное участие в войне за Фолклендские острова в 1982 году. Помимо королевских обязанностей, до 2011 года он был специальным торговым представителем правительства.

Принц Эндрю отошел от королевских обязанностей в 2019 году после интервью BBC о своих отношениях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и заговоре.

В феврале он согласился заплатить нераскрытую сумму для урегулирования гражданского дела о сексуальном насилии, возбужденного против него в США одной из жертв Эпштейна, хотя он не признал своей ответственности и неоднократно отрицал обвинения.

9. Принцесса Беатрис

Дата рождения: 1988 года.

Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис — старшая дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. Ее полный титул — Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис Йоркская. У нее нет официальной фамилии, но она использует имя Йорк.

Она вышла замуж за магната недвижимости Эдоардо Мапелли Моцци в Королевской часовне Всех Святых в Королевской ложе в Виндзоре в июле 2020 года. Пара должна была пожениться в мае, но коронавирус задержал планы.

10. Сиенна Элизабет Мапелли Моцци

Дата рождения: 2021 года.

В сентябре 2021 года у принцессы Беатрис родилась девочка Сиенна Элизабет, которая занимает 10-е место в очереди на престол и является 12-м правнуком королевы. Принцесса Беатрис также является мачехой сына г-на Мапелли Моцци Кристофера Вульфа, известного как Вольфи, от его предыдущих отношений с Дарой Хуан.

11. Принцесса Евгения

Дата рождения: 1990 года.

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения — младшая дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. Ее полный титул — Ее Королевское Высочество принцесса Евгения Йоркская, и она занимает 11-е место в очереди на престол.

Как и ее сестра принцесса Беатрис, у нее нет официальной фамилии, но она использует Йорк. Она вышла замуж за своего давнего парня Джека Бруксбэнка в Виндзорском замке 12 октября 2018 года.

12. Август Филип Хоук Бруксбэнк

Дата рождения: 2021 года.

Август Филип Хоук Бруксбэнк

Сын принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, Август, родившийся 9 февраля 2021 года, является девятым правнуком королевы.

13. Граф Уэссекский

Дата рождения: 1964 года.

Граф Уэссекский

Принц Эдвард получил титул графа Уэссекса и виконта Северна после женитьбы на Софи Рис-Джонс в 1999 году. У пары двое детей, леди Луиза, родившаяся в 2003 году, и Джеймс, виконт Северн, родившийся в 2007 году.

После непродолжительного периода службы в Королевской морской пехоте принц основал собственную телекомпанию. Теперь он поддерживает королеву в ее официальных обязанностях и выполняет общественные обязательства для благотворительных организаций. Он 13-й в очереди на престол.

14. Джеймс, виконт Северн

Дата рождения: 2007 года.

Джеймс, виконт Северн

Виконт Северн — младший ребенок графа и графини Уэссекских. Пара решила дать своим детям «любезные» титулы сыновей или дочерей графа, а не принца или принцессы стиля. Считается, что это решение было принято, чтобы избежать бремени королевских титулов.

15. Леди Луиза

Дата рождения: 2003 года.

Леди Луиза

Леди Луиза Виндзор родилась в 2003 году и является старшим ребенком графа и графини Уэссекских. Однако она стоит ниже в линии наследования, чем ее младший брат, потому что она родилась до того, как вступил в силу закон, отменяющий систему, согласно которой младший сын мог вытеснить старшую дочь.

16. Королевская принцесса

Дата рождения: 1950 года.

Королевская принцесса

Анна, королевская принцесса — второй ребенок и единственная дочь королевы. Когда она родилась, она была третьей в очереди на престол, но сейчас она 16. В июне 1987 года ей был присвоен титул королевской принцессы.

Принцесса Анна дважды выходила замуж; ее первый муж, капитан Марк Филлипс, является отцом ее двоих детей, Питера и Зары, а ее второй муж - вице-адмирал Тимоти Лоуренс.

Принцесса была первой королевской семьей, которая использовала фамилию Маунтбэттен-Виндзор в официальном документе в реестре браков после свадьбы с капитаном Филлипсом. Она участвовала в соревнованиях по конному спорту за Великобританию на Олимпийских играх 1976 года в Монреале и участвует в ряде благотворительных организаций, включая Save the Children, президентом которой она является с 1970 года.

17. Питер Филлипс

Дата рождения: 1977 года.

Питер Филлипс

Питер Филлипс — старший из внуков королевы. Он женился на канадке Отэм Келли в 2008 году, и вместе у них есть две дочери, Саванна, родившаяся в 2010 году, и Исла, родившаяся в 2012 году.

Дети королевской принцессы не имеют королевских титулов, так как происходят по женской линии. Марк Филлипс отказался от графского титула, когда женился, поэтому их дети не имеют титулов вежливости.

Питер Филлипс и его жена объявили о разводе в феврале 2020 года.

18. Саванна Филлипс

Дата рождения: 2010 года.

Саванна Филлипс

Саванна, родившаяся в 2010 году, является старшей дочерью Питера и Отем Филлипс и первой правнучкой королевы.

19. Исла Филлипс

Дата рождения: 2012 года.

Исла Филлипс

Исла, родившаяся в 2012 году, является второй дочерью Питера и Отэм Филлипс.

20. Зара Тиндалл

Дата рождения: 1981 года.

Зара Тиндалл

Зара Тиндалл последовала за своими матерью и отцом, сделав очень успешную карьеру верховой езды, в том числе завоевав серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. В 2011 году она вышла замуж за бывшего игрока сборной Англии по регби Майка Тиндалла, а в 2014 году у пары родился первый ребенок, Миа Грейс.

Дети королевской принцессы не имеют королевского титула, так как происходят по женской линии, но она остается 20-й в очереди на престол. Их отец, Марк Филлипс, отказался от титула графа, когда женился на принцессе Анне, поэтому у них нет титулов учтивости.

21. Миа Грейс Тиндалл

Дата рождения: 2014 года

Миа Грейс Тиндалл

Внучка королевы Зара Тиндалл родила первенца Мию Грейс в январе 2014 года.

22. Лена Элизабет Тиндалл

Дата рождения: 2018 года.

Лена Элизабет Тиндалл

Второй ребенок пары родился 18 июня 2018 года в родильном отделении Страуд, Глостершир, весом 9 фунтов 3 унции.

Лена Елизавета была названа в честь прабабушки.

Как и ее сестра, Лена Элизабет не имеет королевского титула, поэтому также будет известна как мисс Тиндалл.

23. Лукас Филип Тиндалл

Дата рождения: 2021 года.

Сын Зары и Майка Тиндалла Лукас Филип, их третий ребенок — 10-й правнук королевы — родился 21 марта 2021 года с весом 8 фунтов 4 унции.