Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа и от себя лично выразил соболезнования королю Карлу III, королевской семье и всем британцам в связи со смертью Елизаветы II. Об этом передает пресс-служба Акорды.

Токаев отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.

«Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений»,– говорится в телеграмме.

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