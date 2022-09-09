Таджикистан и Китая за 7 месяцев нарастили товарооборот до $766 млн

CentralAsia (TJ) - Объем товарооборота между Таджикистаном и КНР за семь месяцев 2022 года увеличился почти на 70% и составил более 766 млн долларов.

По данным министерства экономического развития и торговли Таджикистана, доля Китая во внешнеторговом обороте Таджикистана составила 18,5% - это третья по величине позиция.

В ходе 12-го заседания совместной таджикско-китайской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, который прошел 8 сентября в формате видеоконференции, был отмечен рост экспорта таджикских товаров в КНР, который за первое полугодие 2022 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил более 245 млн долларов, сообщает НИАТ "Ховар".

Также почти на 35% вырос импорт китайских товаров, который в сумме превысил 521 млн долларов.

Как сообщает Минэкономразвития Таджикистана, на заседании отмечено, что в рамках технической помощи правительства Китая, в Таджикистане реализуются проекты по строительству комплекса зданий правительства и парламента РТ, внутригородских дорог Куляба и Бохтара (второй этап), строительству автодороги Душанбе-Кульма (участок Калаи Хумб-Ванч).

Китай является одним из трех ведущих торговых партнеров Таджикистана.

По данным министерства финансов Таджикистана, общая сумма внешнего долга Таджикистана на 1 января 2022 года составила более $3,2 млрд. Главным кредитором является Китай - около $1,39 млрд. Это составляет 34% внешнего долга Таджикистана.

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