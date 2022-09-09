Число случаев COVID в мире превысило 607,5 млн

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 607 млн 456 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 510 643 человека.

В число стран с более чем 25 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 118 482 и 1 049 749.

Индия - 44 484 729 и 528 121.

Франция - 34 879 822 и 155 477.

Бразилия - 34 477 539 и 684 425 (данные не обновляются со вторника).

Германия - 32 422 084 и 148 217.

Великобритания - 23 771 511 и 206 751.

Италия - 22 004 612 и 176 098.

Южная Корея - 23 933 949 и 27 381.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 835,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, в Бразилии - 3 172, во Франции - 2 355, в Германии - 1 757, Великобритании - 2 753, в Италии - 2 922, в Южной Корее - 533. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 187 099 520 инъекций вакцин против COVID-19.