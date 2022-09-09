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На саммите ШОС в Самарканде запустят процедуру присоединения Белоруссии к организации
Предыстория: В Самарканде на следующей неделе пройдет саммит ШОС. Кто из президентов примет участие?

CentralAsia (UZ) -  Процедура присоединения Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет запущена на саммите организации в Самарканде. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Планируется принять ряд перспективных решений [в ходе саммита ШОС в Самарканде]. Ожидается также запуск процедуры приема Белоруссии в ШОС», — сказала она.

Захарова отметила, что также намечено подписание на саммите меморандума об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства — члена ШОС, который позволит Тегерану присоединиться к учредительным документам и международным договорам организации. Помимо этого подготовлены меморандумы для оформления статуса партнеров по диалогу для Египта, Катара и Саудовской Аравии, начнется процесс предоставления диалогового партнерства Бахрейну, Мальдивам и ряду других государств.

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября. В настоящее время в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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