экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте незаконно вырубили около 60 деревьев
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Прокуратура Чиланзарского района Ташкента возбудила уголовного дело по факту вырубки 58 деревьев на участке, находящемся напротив здания прокуратуры. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным Шамсутдинова, ущерб растительному миру от вырубки ценных сортов деревьев оценён в 797,7 млн сумов ($73 тыс.). Начато следствие.

Дело возбуждено по части 3 статьи 198 Уголовного кодекса («Умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб»).

Сообщается, что 11 октября прошлого года, со стороны строительной компании ООО «GORODA STROY» было подано заявление с просьбой о выдаче разрешения на вырубку деревьев, на земельном участке расположенном на пересечении улиц Лутфий и Катта Хирмонтепа. Сотрудники Госкомэкологии выехали на место, провели инвентаризацию деревьев и выдали отказ в проведении вырубки 42 деревьев. Кроме того организацию предупредили об ответственности за незаконную вырубку деревьев.

В результате противоправных действий строительной компании установлен ущерб, в размере 425,1 миллионов сумов ($39 тыс.).

Управление экологии города Ташкента оформило соответствующие документы и 6 сентября направило их в прокуратуру для вынесения правовой оценки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монголия представляет новый Кабмин, ориентированный на бизнес
  • Антитела позволят отказаться от бустерных вакцин в будущем, - Communications Biology
  • В Ташкенте незаконно вырубили около 60 деревьев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com