В Ташкенте незаконно вырубили около 60 деревьев

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CentralAsia (UZ) - Прокуратура Чиланзарского района Ташкента возбудила уголовного дело по факту вырубки 58 деревьев на участке, находящемся напротив здания прокуратуры. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным Шамсутдинова, ущерб растительному миру от вырубки ценных сортов деревьев оценён в 797,7 млн сумов ($73 тыс.). Начато следствие.

Дело возбуждено по части 3 статьи 198 Уголовного кодекса («Умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб»).

Сообщается, что 11 октября прошлого года, со стороны строительной компании ООО «GORODA STROY» было подано заявление с просьбой о выдаче разрешения на вырубку деревьев, на земельном участке расположенном на пересечении улиц Лутфий и Катта Хирмонтепа. Сотрудники Госкомэкологии выехали на место, провели инвентаризацию деревьев и выдали отказ в проведении вырубки 42 деревьев. Кроме того организацию предупредили об ответственности за незаконную вырубку деревьев.

В результате противоправных действий строительной компании установлен ущерб, в размере 425,1 миллионов сумов ($39 тыс.).

Управление экологии города Ташкента оформило соответствующие документы и 6 сентября направило их в прокуратуру для вынесения правовой оценки.