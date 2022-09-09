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Кинематографисты со всего мира снимут конкурсные фильмы об Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Молодые кинематографисты из 19 киношкол со всего мира примут участие в молодежной международной конкурсной программе «Кино за пять дней», которая пройдет в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути».

Как сообщили организаторы мероприятия, участники конкурсной программы посетят два десятка знаковых культурных локаций по всему Узбекистану и снимут короткометражные фильмы об исторических местах. По словам участников, их заранее уведомили, кто где будет проводить съемки, потому все успели подготовиться и изучить историю локации. Всего на подготовку фильма у ребят будет пять дней — три дня на съемочный процесс, день на монтаж, пятый день уйдет на озвучку.

Работы будут представлены зрителям и членам жюри в ходе кинофестиваля. Среди членов международного жюри — известные артисты, ученые, искусствоведы, киноведы, ведущие специалисты сферы кинопроизводства.

В конкурсе примут участие кинематографисты из Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, России, Индии, Израиля, Южной Кореи, Румынии, Таджикистана, Туркменистана.

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