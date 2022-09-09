Карл III или все-таки Чарльз III? А старше короли были? И кто такая королева-консорт? Ответы на главные вопросы о новом короле и о будущем британской монархии

Карл III

CentralAsia (CA) - Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В день смерти в Балморал в Шотландии начали съезжаться члены королевской семьи, а у Букингемского дворца — собираться жители Лондона. В Виндзорском замке после смерти королевы приспустили флаг. В Великобритании объявлен десятидневный национальный траур, который продлится до похорон. Новым королем стал 73-летний принц Чарльз. «Би-би-си» отвечает на главные вопросы о будущем британской монархии.

Как будут звать нового короля? И кто вообще это определяет?

Короля будут звать Карл III — принц Чарльз сам выбрал такое имя. Это стало первым его решением на престоле. А вообще монарх мог выбрать любое из четырех своих имен — Чарльз, Филипп, Артур или Джордж.

Чарльз — английский вариант имени Карл.

Почему в СМИ Чарльза уже называют Карлом III? Разве не нужно дождаться коронации и других формальностей?

Нет, в момент смерти королевы престол немедленно и без церемоний перешел к наследнику, бывшему принцу Уэльскому.

В английском средневековом праве существовал принцип Rex nunquam moritur, эта фраза прямо переводится на русский язык как «король никогда не умирает».

Выражение «Король умер, да здравствует король!», которое перекочевало в английский язык из французского еще в Средние века, — это политический принцип: человек на троне может умереть, но суверен как политический феномен существует вечно. Это правило придумали для того, чтобы избежать возможных осложнений и разногласий при передаче верховной власти.

Когда все-таки пройдет коронация?

Церемония коронации вряд ли пройдет в ближайшие месяцы, пишут британские СМИ.

Большинство церемоний в течение следующих десяти дней будут посвящены королеве Елизавете. При этом одну формальную процедуру все же проведут — в 10:00 на следующий день после ее смерти в Сент-Джеймсском дворце соберется Совет по престолонаследию, чтобы провозгласить Карла III новым правителем.

Совет состоит из всех тайных советников, лорд-мэра, верховных комиссаров королевства и других высокопоставленных государственных служащих. Он должен официально подтвердить восхождение короля на престол.

В последний раз Совет по престолонаследию собирался в феврале 1952 года, когда трон заняла Елизавета II.

А жена принца Чарльза теперь стала королевой Камиллой?

Нет, она стала королевой-консортом (от англ. consort — «соучастник, партнер») — это отдельно подчеркнули в заявлении Букингемского дворца после смерти Елизаветы II. Королевами обычно называют женщин, которые стали полноправными правительницами, а не жен королей. Точно так же, как покойный муж Елизаветы II Филипп, герцог Эдинбургский, не носил титул короля.

Елизавета II при этом говорила, что хочет, чтобы Камилла после ее смерти была известна именно как «королева-консорт». Исследовательница королевской семьи Кинси Шофилд считает, что так Елизавета хотела подчеркнуть, что роль Камиллы — быть рядом с Чарльзом, а на то, чтобы занять престол, она претендовать не может (в линию престолонаследия королева-консорт не входит).

При этом на практике титул Камиллы, вероятнее всего, будут сокращать до «королевы», поскольку не все знают об этом тонком нюансе.

Кто теперь станет принцем Уэльским?

Титул принца Уэльского, в отличие от титула короля, не передается автоматически в момент смерти предыдущего монарха — новый король присваивает его через несколько месяцев (а в некоторых случаях и лет).

При этом принц Уильям, старший сын Чарльза, уже стал наследником престола — просто не получил пока титул принца Уэльского. Несколько наследников-старших сыновей так и не успели получить этот титул — например, Генрих VI, который стал королем в XV веке.

Церемония присвоения титула проходит в замке Карнарвон в Уэльсе, где родился Эдуард II (1284–1327). Во время нее новый король возлагает на голову наследника венец.

Принц Чарльз так долго был наследником престола, теперь он станет самым старым королем?

Да, Карл III, которому сейчас 73 года, стал самым старым человеком в британской истории, взошедшим на престол. До этого самым возрастным монархом на момент воцарения был Вильгельм IV — во время коронации в 1830 году ему было 64 года, а умер он в 71 год.

А как же знаменитый гимн «Боже, храни королеву»? Его придется переписать?

Нет, оригинальный гимн сочинили как раз в честь короля — Георга II, он правил в середине XVIII века. Позже в гимне просто меняли местоимения в момент, когда правителем становилась женщина, а «King» заменяли на «Queen». Точно так же поступят и в этот раз.

Что еще изменится в жизни Великобритании?

На выпущенные после смерти Елизаветы II монеты и банкноты будут наносить профиль нового короля — изображение монарха традиционно присутствует на валюте страны. Старые монеты и банкноты останутся в обращении до тех пор, пока их постепенно не вытеснят новые.

При этом с середины XVII века новый монарх в Великобритании смотрит в противоположную предшественнику сторону. Королева Елизавета на банкнотах смотрит вправо, а Чарльз будет смотреть влево. Также лицо нового короля появится на почтовых марках.

Кроме того, по всей стране поменяется королевский шифр — это монограмма из инициалов имени и титула монарха. Ее печатают на самых разных предметах — от красных почтовых ящиков до полицейской формы. Сейчас шифр — это «EIIR» рядом с короной Святого Эдуарда. С приходом нового короля изменятся и герб, и надпись рядом, однако шифр Елизаветы II останется на тысячах почтовых ящиков, которые успели установить по всей стране за время ее долгого правления.