Названо место захоронения Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Государственные похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее смерти — 18 сентября. Об этом сообщает The Guardian.

Издание назвало место захоронения Елизаветы II и заявило, что ее похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка. Позже туда перенесут останки ее супруга принца Филиппа, скончавшегося в 2021 году.

Мемориальная часовня на территории Виндзорского замка (часть часовни Святого Георга) была построена в 1969 году в память об отце Елизаветы II – короле Георге VI. Король умер в 1952 году и изначально был похоронен в королевской усыпальнице, однако после возведения мемориальной часовни его останки были перенесены туда.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.