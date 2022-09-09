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Батцэцэг Батмөнх приняла Майкла Клечески в связи с завершением его дипломатической миссии

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкла Клечески в связи с завершением его дипломатической миссии в Монголии и предстоящим отъездом на родину.

Г-жа Батцэцэг Батмөнх поблагодарила посла за его активную работу по расширению отношений и сотрудничества между Монголией и США, а также за вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Она также отметила, что обе стороны придают большое значение торжественному празднованию 35-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Соединенными Штатами Америки в этом году.

По традиции МИД, министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх вручила послу Майклу Клечески сувенир «Золотой гэрэгэ», как символ успеха и приятных воспоминаний о времени, проведенном в Монголии и пожелала ему успехов в его будущих начинаниях.

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