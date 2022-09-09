экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России растет заболеваемость коронавирусом — 52,1 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) -  Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 52 106 случаев, следует из данных оперативного штаба.

Это почти на 1,5 тыс. больше, чем днем ранее.

Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас же пока идет подъем.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте, в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, тогда как за минувшие сутки умерли 96 человек.

Выздоровели за сутки 51 086 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19,9 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 385 135 умерших и 18 млн 977 тыс. 695 выздоровевших.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Монголии за сутки выявлено 42 новых случая заражения COVID-19
  • Минувшее лето признали самым жарким в истории Европы
  • Монголия входит в тройку лидеров в списке стран, где корейцы бронируют больше всего авиабилетов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com