экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Вашингтоне объявлен режим ЧП из-за наплыва мигрантов

CentralAsia (CA) -  Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за большого потока мигрантов. Их отправляют в город губернаторы граничащих с Мексикой штатов — в частности Техас и Аризона. Сколько продлится режим ЧП, не уточняется.

На сайте Боузер сообщается, что еще весной губернаторы Техаса и Аризоны начали направлять мигрантов в Вашингтон «в качестве политического трюка, призванного привлечь внимание Белого дома». С тех пор, по данным СМИ, в Вашингтон прибыло уже около 9400 мигрантов. Для решения проблемы в городе учредят управление по делам мигрантов, которое будет оказывать им помощь.

На создание нового офиса выделят $10 млн, причем власти Вашингтона хотят добиться от федеральных властей компенсации этой суммы. Управление по делам мигрантов будет, среди прочего, оказывать приезжим помощь с временным размещением, обеспечивать питанием и решать «неотложные медицинские потребности», а также помогать с транспортировкой в конечные пункты назначения.

В июне в Техасе внутри грузовика были найдены мертвыми 46 мигрантов, еще 16 человек (включая четырех детей) были госпитализированы. СМИ писали, что этот инцидент мог стать одним из самых крупных происшествий с переправкой людей через границу США за последние десятилетия. Губернатор штата Грег Эбботт утверждал, что причиной стала миграционная политика президента Джо Байдена.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Эмомали Рахмон выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
  • На саммите ШОС в Самарканде запустят процедуру присоединения Белоруссии к организации
  • Генштаб США оценил потери украинской армии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com