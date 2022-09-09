В Вашингтоне объявлен режим ЧП из-за наплыва мигрантов

CentralAsia (CA) - Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за большого потока мигрантов. Их отправляют в город губернаторы граничащих с Мексикой штатов — в частности Техас и Аризона. Сколько продлится режим ЧП, не уточняется.

На сайте Боузер сообщается, что еще весной губернаторы Техаса и Аризоны начали направлять мигрантов в Вашингтон «в качестве политического трюка, призванного привлечь внимание Белого дома». С тех пор, по данным СМИ, в Вашингтон прибыло уже около 9400 мигрантов. Для решения проблемы в городе учредят управление по делам мигрантов, которое будет оказывать им помощь.

На создание нового офиса выделят $10 млн, причем власти Вашингтона хотят добиться от федеральных властей компенсации этой суммы. Управление по делам мигрантов будет, среди прочего, оказывать приезжим помощь с временным размещением, обеспечивать питанием и решать «неотложные медицинские потребности», а также помогать с транспортировкой в конечные пункты назначения.

В июне в Техасе внутри грузовика были найдены мертвыми 46 мигрантов, еще 16 человек (включая четырех детей) были госпитализированы. СМИ писали, что этот инцидент мог стать одним из самых крупных происшествий с переправкой людей через границу США за последние десятилетия. Губернатор штата Грег Эбботт утверждал, что причиной стала миграционная политика президента Джо Байдена.