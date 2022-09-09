Генштаб США оценил потери украинской армии

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CentralAsia (CA) - С начала российской военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«За последние шесть месяцев украинцы... выдержали бесчисленное количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов. Они заплатили жестокую цену тысячами, десятками тысяч убитых и раненых»,— заявил он на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.

Российская «военная операция» длится с 24 февраля. В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ежедневные потери страны составляют 30 человек в день убитыми и 250 ранеными. В конце августа ВСУ сообщили, что с начала военного конфликта погибло около 9 тыс. украинских военных.