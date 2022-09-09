ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским пунктам в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

// Минобороны Украины

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 8 на 9 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи (ГЛОК), пунктам управления и складам боеприпасов в Херсонской области.

Выводы института:

8 сентября украинские силы в Харьковской области в ходе контрнаступления продвинулись в пределах 20 км от ключевого логистического узла России в Купянске.

Украинские силы, скорее всего, захватят Купянск в течение следующих 72 часов, что серьезно ухудшит, но не полностью перережет российские наземные линии связи (ГЛОК) с Изюмом.

Российские войска проводят наземные атаки по всей восточной оси.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.