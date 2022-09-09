ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским пунктам в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:53, 09 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 8 на 9 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи (ГЛОК), пунктам управления и складам боеприпасов в Херсонской области.
Выводы института:
8 сентября украинские силы в Харьковской области в ходе контрнаступления продвинулись в пределах 20 км от ключевого логистического узла России в Купянске.
Украинские силы, скорее всего, захватят Купянск в течение следующих 72 часов, что серьезно ухудшит, но не полностью перережет российские наземные линии связи (ГЛОК) с Изюмом.
Российские войска проводят наземные атаки по всей восточной оси.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.