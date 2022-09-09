Кремль ответил на вопрос о поездке Путина на похороны Елизаветы II

- Азия и мир, политика
- 15:59, 09 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Кремль не рассматривает возможность поездки президента России Владимира путина на похороны британской королевы Елизаветы II, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах, Песков сказал: «Пока не было объявлено, какая протокольная практика, все это должно быть объявлено королевским двором или властями».
В России к Елизавете II относились с большим уважением за ее мудрость и авторитет, отметил Песков. «Сейчас такие качества в дефиците на международной арене», — добавил он.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании начался 10-дневный траур.
Путин накануне выразил соболезнования новому королю Карлу III в связи с кончиной его матери.