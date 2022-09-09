Владимир Норов утвержден на должность главы МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Кандидатура и.о. главы МИД Узбекистана Владимира Норова была рассмотрена на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Сегодня, 9 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса, на котором была рассмотрена кандидатура Владимира Норова на должность министра иностранных дел Республики Узбекистан.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили его кандидатуру на должность главы МИДа.

Владимир Норов был назначен и.о. министра иностранных дел в конце апреля текущего года после ухода в отставку предыдущего главы МИД РУз Абдулазиза Камилова.

Абдулазиз Камилов был в свою очередь назначен на должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан по вопросам внешней политики и безопасности.

17 марта Абдулазиз Камилов выступил на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Тогда он изложил позицию Узбекистана по ситуации в Украине: «Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали Луганскую и Донецкую народные республики», – сказал тогда Камилов.

После этого Камилов «из-за болезни» пропал из виду более чем на месяц и вскоре МИД Узбекистана сообщило о его отставке.