Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Фото

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Глава Казахстана также оставил запись в книге соболезнований, сообщает сайт Акорды.

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Ранее он также направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.

Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.

Вчера, 8 сентября Букингемский дворец сообщил о том, что Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Государственные похороны королевы Великобритании пройдут в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее смерти.

Траур в стране продлится до конца дня похорон Елизаветы.

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