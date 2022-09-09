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Эмомали Рахмон выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Продолжение: Принц Чарльз стал новым королем ВеликобританииПредыстория: Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Мы с чувством глубокой печали восприняли весть о смерти Ее Величества Елизаветы II, Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Ее Величество Елизавета II своей непрерывной деятельностью на посту Королевы Соединенного Королевства определила характер и содержание важной эпохи в развитии страны, что снискала ей большой авторитет и уважение на международной арене.

Таджикская сторона, высоко оценивая вклад покойной в дело развития и расширения добрых отношений сотрудничества между Таджикистаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, выражает свое искреннее уважение к её личности.

Выражая свои искренние соболезнования в связи с этой тяжёлой утратой, желаю Вам, Ваше Величество, всем Вашим родным и близким, а также дружественному народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии стойкости и доброго терпения» - говорится в сообщении.

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