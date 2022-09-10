«В этот момент человечество вполне могло быть стерто с лица Земли», - британский палеонтолог

CentralAsia (KZ) - Издание Republic опубликовало отрывок из книги британского палеонтолога Генри Джи «Очень краткая история жизни на Земле: 4,6 миллиарда лет в 12 лаконичных главах».

Данный отрывок посвящен великой миграции человечества — расселению Homo sapiens из своей африканской колыбели по всей планете. Процесс, занявший не менее 150 000 лет (и виртуозно втиснутый автором всего в несколько страниц), не был ни линейным, ни постоянным, ни осознанным:

«Не следует думать, что это был исход, подобный Моисееву, — нет, люди, ставшие участниками «исхода», совершенно точно не устремляли горящий взор к горизонту, чтобы в приступе героического прозрения двинуться к открывшейся им цели. Большинство этих людей жило своей обычной жизнью, не уходя далеко от привычных мест».

Так или иначе, великая миграция завершилась блестящим эволюционным успехом, и наши предки заселили практически всю пригодную для обитания земную сушу, попутно вытеснив (или истребив), другие виды людей. Климатические катаклизмы и глобальные вулканические катастрофы не раз становились «бутылочным горлышком», угрожавшим самому существованию молодого человечества. Но если вы читаете этот текст — значит, все обошлось.

Уже в самом начале своего существования люди современного типа совершали вылазки из Африки в другие регионы — в Южную Европу около 200 000 лет назад и в Левант между 180 000 и 100 000 лет назад. Но след от этих путешествий остался не более весомый, чем от струйки воды на бескрайних барханах. Все-таки Homo sapiens был все еще тропическим жителем, туристом ясного неба. И если в Африке жизнь была нелегка, то в Европе было еще тяжелее.

Но даже если бы Homo sapiens остались в Европе, они быстро бы обнаружили, что место уже занято — занято неандертальцами, которые в дни своего расцвета обладали куда более богатой культурой и, приспособленные к европейским холодам, могли позволить себе длительное соперничество. Люди современного типа, если бы и стали для них помехой, то не более серьезной, чем предрассветный иней летним днем.

Тем временем на африканской родине дела нового вида шли не намного лучше. Природные условия становились все хуже и хуже на протяжении ледниковой эпохи. И без того не очень распространенные племена Homo sapiens угасали одно за другим, вымирая или скрещиваясь с другими видами гоминин — лишь для того, чтобы племена гибридов тоже вымерли. Настало время, когда к северу от Замбези Homo sapiens практически исчез. В конце концов, вид уцелел лишь в небольшом регионе там, где сейчас северо-западная окраина пустыни Калахари, к востоку от дельты Окаванго.

В начале ледниковой эпохи это был край пышной растительности. Его питали воды озера Макгадикгади, которое в период своего расцвета было размером со Швейцарию. Климат Африки становился все суше, и громадное озеро превратилось в россыпь озер, проток, болот и перелесков, где паслись жирафы и зебры.

Около 200 000 лет назад пристанище в лабиринте озер и тростниковых зарослей Макгадикгади нашли последние жалкие остатки Homo sapiens. Так же спустя многие века болота Этелни стали последним оплотом [первого английского короля] Альфреда Великого — там он собирался с силами, искал утешения, там у него пригорел хлеб и оттуда он выступил, чтобы разбить норманнов и отвоевать Уэссекс. Как Англия началась с Этелни, так современное человечество уходит корнями в болота Макгадикгади. Если когда-то и существовал где-то райский сад — он точно был в Макгадикгади.

Словно гадкий утенок, Homo sapiens на 70 000 лет укрылся в этих болотах, чтобы вновь выйти в мир прекрасным лебедем. Десятки тысяч лет оазис болот Макгадикгади был окружен негостеприимной пустыней и высохшими соляными озерами. Со временем окружающий ландшафт становился все более суровым, так что выбраться оттуда в большой мир было крайне непростой задачей.

Но 130 000 лет назад Солнце стало светить чуть ярче. Замысловатый танец нашей планеты по непрерывно меняющейся орбите вызвал потепление климата, не случавшееся уже много тысячелетий. На смену великому леднику в Европе пришло (хотя и ненадолго) почти тропическое тепло. В Британии тех времен на месте Трафальгарской площади расхаживали львы, в Кембридже паслись слоны, а на месте города Сандерленда бегемоты принимали грязевые ванны.

Климат стал мягче не только в Англии, но и в Африке. Глазам очередного поколения Homo sapiens вместо окружавшей Макгадикгади пустыни предстало травяное море. Люди двинулись прочь вслед за стадами травоядных — и очень кстати, ибо вскоре Макгадикгади высох окончательно. Сейчас это соляная пустыня, где не может выжить ничто живое, кроме разве что колоний сине-зеленых водорослей. Чем-то нынешний Макгадикгади напоминает Землю времен появления жизни на планете.

По следам стад племена Homo sapiens уходили все дальше на юг, пока не достигли берега океана на самой южной окраине Африки. Там они перешли к совершенно новому образу жизни, воспользовавшись изобилием океанских вод. Для людей, привыкших из последних сил добывать жесткие коренья, случайно попадающиеся фрукты и пугливых копытных, богатство океана было совершенно невообразимым: богатые белком и другими питательными веществами совершенно беззащитные моллюски и раки, сытные соленые водоросли, наконец, рыба, поймать которую не в пример проще, чем импалу или газель.

Добравшись до океана, люди наконец-то смогли вздохнуть с облегчением после долгих невзгод, осесть у побережья — и открыть для себя совершенно новые занятия. Люди принялись делать бусы из раковин, остававшихся от съеденных моллюсков. Разрисовывать друг друга углем и охрой. Вырезать на скорлупе страусиных яиц орнаменты, напоминающие сеть, и рисовать такие же орнаменты охрой на скалах.

Справедливости ради стоит сказать, что неандертальцы и даже эректусы тоже иногда мастерили поделки из раковин и уделяли время резьбе, но вырвавшиеся из болот на побережье их наследники предавались этому занятию с куда большей отдачей и увлеченностью.

Может создаться впечатление, что технологии такого рода появлялись и исчезали, словно блуждающие огни, будто бы люди время от времени утрачивали эти навыки или охладевали к ним. Но эти умения становились все изощреннее, а применение их — все привычнее по мере медленного роста численности популяции и закрепления в ней появляющихся традиций.

Обитатели побережья придумали новый способ применения камней. Они научились делать не хватательные рубила, вытесываемые из больших камней, а небольшие, тщательно обработанные, закаленные в огне резаки, которые можно было, например, насаживать на древки — получались стрелы. Иными словами, эти люди изобрели метательное оружие — оружие, которым можно было убивать добычу на расстоянии с минимальным риском для охотника.

***

Были и другие изгнанники из рая, отправившиеся из Макгадикгади в противоположную сторону — на север. Их Рубиконом стала Замбези. В Восточной Африке к ним присоединились эмигранты из Южной Африки, принесшие с собой свои достижения — косметику, бусы и самое главное — лук и стрелы. Результат оказался ошеломляющим: восточноафриканская популяция Homo sapiens со считаных малочисленных племен достигла численности, открывавшей перспективы куда большие, чем сиюминутное выживание. Около 110 000 лет назад люди современного типа вновь заселили всю Африку и вновь отправились осваивать земли вдали от своей родины. Но на этот раз они шли, чтобы остаться.

Но тут в ночи раздался грозный набат. Примерно 74 000 лет назад на острове Суматра произошло извержение вулкана Тоба, превзошедшее все катастрофы на Земле за несколько последних миллионов лет. Это извержение положило конец короткому теплому периоду (который и без того уже заканчивался). Пепел и обломки накрыли весь Индо-океанский регион вплоть до побережья Южной Африки. В атмосферу были выброшены сотни тонн пепла, и мир внезапно погрузился в ледяной холод.

Случись это раньше — и молодое человечество, скорее всего, было бы просто стерто с лица Земли. Но теперь, похоже, Homo sapiens почти не обратил на произошедшее внимания. К тому моменту наши предки успели заселить из Африки всю периферию Индийского океана. Люди, высекающие орудия из кремня, жили в Индии, скитались по самой Суматре — эпицентру катастрофы — и даже достигли Южного Китая.

Покинув родные места, обитатели Макгадикгади первым делом направились на побережье. Позже, когда люди отправились за пределы Африки, вначале они шли по берегу через юг Аравии и Индию в Юго-Восточную Азию. В глубь материка заходили тоже, поднимаясь вдоль рек и — когда позволял климат — углубляясь в саванну.

Но не следует думать, что это был исход, подобный Моисееву, — нет, было множество мелких событий, которые только в совокупности создают впечатление, что это части какого-то единого большого процесса. Люди, ставшие участниками этого «исхода», совершенно точно не устремляли горящий взор к горизонту, чтобы в приступе героического прозрения двинуться к открывшейся им цели. Большинство этих людей жило своей обычной жизнью, не уходя далеко от привычных мест.

Время от времени, когда племя разрасталось, часть его могла сняться с места и уйти в соседнюю долину. Могли и вернуться — например попав на новом месте в ненастье. Но, даже уйдя, они все равно селились невдалеке, оставаясь связанными многочисленными связями с оставшейся родней и часто встречаясь с ними — например на сезонных праздниках, отлично подходящих для веселья, сплетен и сватовства.

Невеста, как и у всех приматов, покидала родное племя и отправлялась в дальнее путешествие в семью мужа — в ту самую соседнюю долину или даже, страшно подумать, на другой берег во-о-он той реки. Иными словами, миграция была не каким-то единственным особым событием, а долгой последовательностью малозаметных изменений. Впрочем, у нее все-таки была характерная тенденция — миграция была неравномерной, отражающей изменения климата, вызванные изменением параметров земной орбиты.

Прецессия, цикл которой длится 21 000 лет, меняет направление земной оси; люди в дороге ориентировались по звездам, но от эпохи к эпохе это, вероятно, были разные звезды.

Между 106 000 и 94 000 лет назад жажда путешествий у вида Homo sapiens стала настолько невыносимой, что люди пересекли весьма недружелюбный юг Аравийского полуострова и устремились в Индию. Та же история повторилась между 89 000 и 73 000 лет назад — люди добрались до островов Юго-Восточной Азии, затем между 59 000 и 47 000 лет назад вновь стало оживленно на юге Аравии и Азии — настолько, что людям удалось попасть в Австралию; наконец, между 45 000 и 29 000 лет назад была тщательно колонизирована вся Евразия, включая самые укромные уголки и высокие широты. Тогда же были сделаны первые шаги в сторону Америки, а отдельные группы вернулись в Африку.

В остальное время люди тоже не сидели на одном месте, но в указанные периоды климат становился достаточно мягким, чтобы миграция оказалась наиболее успешной. Были времена, когда расселяющаяся популяция оказывалась разделена. Например, во время прохладного сухого периода, наступившего сразу после извержения Тобы, обитатели Африки были отрезаны от переселившихся в Южную Азию. Встретиться вновь им было суждено лишь через 10 000 лет.

Очень краткая хронология Homo sapiens

На своем пути люди встречались с другими гомининами. Встречи были редки, исход мог быть любой. В одних случаях племена, ощущая глубокие различия между собой, вступали в схватку. В других вспоминали почти забытые связи и приветствовали друг друга, словно давно не видевшиеся родичи. Тогда они садились у костров, рассказывали о произошедшем и создавали новые семьи.

Встреча с неандертальцами в Леванте обновила кровь обеих популяций, так что у всех современных людей, в чьих жилах течет не только африканская кровь, есть немножко неандертальской ДНК. В Юго-Восточной Азии к этой смеси добавились гены денисовцев — потомков древних горцев, давно спустившихся в низины. Сейчас гены денисовцев встречаются у обитателей мест, очень далеких от горных оплотов этого вида — островитян Юго-Восточной Азии и Океании.

По иронии судьбы именно генетический подарок денисовцев — обитателей Вечных Снегов, исчезнувших 30 000 лет назад как отдельный вид, который полностью поглотила огромная волна Homo sapiens, — позволил населяющим сейчас Крышу мира тибетцам спокойно жить в разреженном воздухе этого края.

Около 45 000 лет назад люди современного типа пришли и в Европу, наступая широким фронтом от Болгарии на востоке до Италии и Испании на западе. До сих пор доминировавшим в Европе четверть миллиона лет неандертальцам удавалось отражать все вторжения Homo sapiens, но на этот раз бессменные хозяева континента стремительно угасали, и 40 000 лет назад цари ледниковой эпохи окончательно вымерли. Причины их вымирания долго были предметом ожесточенных споров. Возможно, им пришлось сражаться с людьми современного типа.

Неандертальцы совершенно точно скрещивались с Homo sapiens. Возможно, неандертальцы просто тихо угасли на фоне вида, который размножался немного быстрее и заходил немного дальше от своих стоянок. В конце концов современных людей стало в Европе так много, что оставшиеся неандертальцы, отступившие в свои последние редуты, разбросанные от Южной Испании до арктических областей России, оказались слишком малочисленны и слишком рассеяны, чтобы найти себе пару из сородичей.

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