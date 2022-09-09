Узбекистан с начала года посетили 3 миллиона туристов

- Узбекистан, общество
- 17:59, 09 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - За 8 месяцев Узбекистан с туристическими целями посетили свыше 3 млн человек. Об этом сообщает Госкомстат республики.
Этот показатель на 1,5 млн человек или почти в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.
Лидером по количеству приездов в страну стал Казахстан — 922,7 тысяч человек. На втором месте расположился Кыргызстан — 821,9 тысяч. Число туристов, посетивших страну из Таджикистана составило 814,5 тысяч.
Список остальных стран с наибольшими визитами в Узбекистан:
Россия — 316,9 тысяч человек;
Турция — 45,8 тысяч человек;
Южная Корея — 10,9 тысяч человек;
Германия — 10,3 тысяч человек;
США — 7,8 тысяч человек;
Индия — 6,7 тысяч человек;
Франция — 6,4 тысяч человек;
Азербайджан — 6,1 тысяч человек;
Израиль — 6,6 тысяч человек;
Великобритания — 6 тысяч;
Италия — 4,7 тысячи человек;
Испания — 3,1 тысячи человек.
Иностранные граждане бронировали и искали билеты в Узбекистан в 2,6 раз больше прошлого года. По сравнению с летом прошлого года россияне стали покупать билеты в страну на 141% больше, а у корейцев спрос вырос на 180%, граждане Турции на 144% больше стали посещать Узбекистан.