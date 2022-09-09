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Узбекистан с начала года посетили 3 миллиона туристов

CentralAsia (UZ) -  За 8 месяцев Узбекистан с туристическими целями посетили свыше 3 млн человек. Об этом сообщает Госкомстат республики.

Этот показатель на 1,5 млн человек или почти в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Лидером по количеству приездов в страну стал Казахстан — 922,7 тысяч человек. На втором месте расположился Кыргызстан — 821,9 тысяч. Число туристов, посетивших страну из Таджикистана составило 814,5 тысяч.

Список остальных стран с наибольшими визитами в Узбекистан:

Россия — 316,9 тысяч человек;

Турция — 45,8 тысяч человек;

Южная Корея — 10,9 тысяч человек;

Германия — 10,3 тысяч человек;

США — 7,8 тысяч человек;

Индия — 6,7 тысяч человек;

Франция — 6,4 тысяч человек;

Азербайджан — 6,1 тысяч человек;

Израиль — 6,6 тысяч человек;

Великобритания — 6 тысяч;

Италия — 4,7 тысячи человек;

Испания — 3,1 тысячи человек.

Иностранные граждане бронировали и искали билеты в Узбекистан в 2,6 раз больше прошлого года. По сравнению с летом прошлого года россияне стали покупать билеты в страну на 141% больше, а у корейцев спрос вырос на 180%, граждане Турции на 144% больше стали посещать Узбекистан.

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