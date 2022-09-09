В Ташкенте состоялось открытие Международного университета Нордик

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте состоялось торжественное открытие Международного университета Нордик - негосударственной образовательной организации, основанной на передовых достижениях Финляндии в области образования.

В вузе будут готовить конкурентоспособные кадры в сферах экономики, финансов, управления бизнесом и производством, начального и дошкольного образования, иностранного языка и литературы, английского языка и компьютерного инжиниринга. Университет будет содействовать молодым людям, желающим работать во всех отраслях бизнеса, топ-менеджерам, экономистам-консультантам, международным финансовым аналитикам, менеджерам промышленных секторов, не только в получении высшего образования в соответствии с международными требованиями, но и в решении сложных IT-вопросов, изучении иностранных языков.

Как сообщает УзА, в вузе студенты кроме английского и русского языков, на первом и четвертом курсах будут изучать финский язык. На всех курсах, независимо от направления обучения, во время летних каникул будет возможность участвовать в программах по обмену, посещать Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию. На основе совместных программ по системам 2+2, 3+1 после второго курса можно будет продолжить обучение в Финляндии и получить двойной диплом. Выпускники бакалавриата смогут работать в ведущих компаниях зарубежных стран-партнеров, реализовывать свои стартапы. Успешно закончившие бакалавриат (с высоким показателем GPA) смогут обучаться на льготных условиях в магистратуре в Финляндии.

На этот учебный год запланировано принять 500 человек.

Заместитель руководителя администрации президента Узбекистана – пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, посол Финляндии в Узбекистане Илкка Ряйсянен, начальник Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Улугбек Ташкенбаев, директор Национального агентства образования Финляндии Саму Сейтсало и другие отметили, что между двумя странами налажено эффективное сотрудничество в сфере образования.