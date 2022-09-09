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В Польше фермеры просят власти упростить найм трудовых мигрантов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Союз садоводов Польши добивается упрощения приёма на работу граждан ряда зарубежных стран, передает местное издание Sadyogrody.

Фермеры отмечают нехватку рабочих рук в этом году. По этой причине отраслевая организация обратилась к правительству с просьбой изменить порядок трудоустройства и снять ряд барьеров для мигрантов.

В частности, для граждан таких стран, как Узбекистан, Индия и Непал, предлагалось отменить тестирование рынка труда. Речь идёт о проверке местной администрацией невозможности заполнить вакансию местными кадрами.

Однако запрос Союза садоводов остался без удовлетворения. Министерство семьи и соцполитики Польши сообщило, что пока не рассматривало дополнения в список стран, для граждан которых действует упрощённый порядок найма.

В то же время ведомство совместно с МВД Польши прорабатывает возможности для расширения упрощённого трудоустройства на новые страны. Кроме того, идёт работа над проектом нового закона о найме иностранцев.

Согласно сообщению, законопроект предусматривает сразу несколько послаблений для мигрантов. Кроме отмены тестирования рынка труда, предположительно сюда входят цифровизация документооборота и уточнение условий выдачи разрешения на работу.

По официальным данным, на конец марта в местном фонде социального страхования Польши было зарегистрировано 2,8 тысяч граждан Узбекистана.

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  • В Польше фермеры просят власти упростить найм трудовых мигрантов из Узбекистана
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