В исторических ханских дворцах Узбекистана покажут классику узбекского кино

CentralAsia (UZ) - В исторических и значимых локациях, расположенных в городах Узбекистана, во время XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» пройдет акция «Сто жемчужин узбекского кинематографа».

Как сообщили организаторы, в рамках акции состоятся показы десятков классических художественных и анимационных фильмов.

В списке локаций, где будут оборудованы импровизированные кинотеатры, оказались дворец Худояр-хана в Коканде, летняя площадка крепости Ичан-кала в Хиве, музей имени Савицкого в Нукусе, площадка медресе Нодир Девонбеги в Бухаре. В Самарканде классику узбекского кино покажут в кинотеатре «Шарк Юлдузи». Вход для зрителей будет свободный.

Всего будет показано свыше 60 кинокартин, в том числе «Белые, белые аисты», «Ташкент – город хлебный», «Прощай, зелень лета», «Нежность», «Тахир и Зухра», «Об этом говорит вся махалля», «Бунт невесток», «Минувшие дни», «Человек уходит за птицами», а также около 80 мультфильмов.

XIV Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» пройдет с 13 по 18 сентября. В нем примут участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.