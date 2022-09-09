Компании ОАЭ инвестируют около $1 млрд в модернизацию Талимарджанской ТЭС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Компании Mubadala и TAQA из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) инвестируют в модернизацию Талимарджанской теплоэлектростанции почти $1 млрд. Соглашения подписаны 9 сентября, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ).

Соглашения предусматривают создание совместного предприятия, которое будет осуществлять управление Талимарджанской ТЭС. Инвестиции эмиратских компаний будут направлены в форме оплаты за долю в 80% в уставном капитале СП, которое создается с капиталом в размере $300 млн, и на погашение примерно $700 млн кредитов, привлеченных АО «Талимарджанская ТЭС» ранее.

Инвесторы планируют расширить генерирующие мощности Талимарджанской ТЭС и других тепловых электростанций путем оснащения их самыми современными парогазовыми установками комбинированного цикла выработки электроэнергии. Такие установки в разы превосходят традиционные паровые электростанции по показателям потребления природного газа, коэффициента полезного действия и уровня выбросов в атмосферу, отметили в пресс-службе МИВТ.

Ранее сообщалось о планах в 2024 году построить и ввести в эксплуатацию две парогазовые установки общей мощностью 900 МВт на Талимарджанской ТЭС.

Талимарджанская ТЭС находится в поселке Нуристан Нишанского района Кашкадарьинской области Узбекистана. Строить ее начали в 1984 году, но после распада СССР проект был заморожен. Строительство возобновили в 1998 году, первый энергоблок станции ввели в строй в декабре 2004 года. В октябре 2016 года на станции заработала первая парогазовая установка мощностью 450 мегаватт, в феврале 2017 года – еще одна такой же мощности, а в августе – еще две. Мощность ТЭС составляет 1700 МВт. Ее планируется увеличить до 2600 МВт, а производство электроэнергии — до 20,4 млрд кВт*ч в год.