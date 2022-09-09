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Кинорежиссеры из Туркменистана представит две работы на Ташкентском кинофестивале

CentralAsia (TM) -  В рамках кинопоказа стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Дней кино Туркменистана на XIV Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина шелкового пути» состоится презентация новинок туркменского кинематографа — «Послание великого Фраги» и «Красное курте».

Художественный фильм 2022 года «Красное курте» стал дебютным для режиссера-документалиста Сахысалаха Байрамова. Картина о женщине, всю жизнь прождавшей своего возлюбленного, который не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, получила множество положительных отзывов и участвовала в нескольких крупных международных фестивалях, в том числе на Международном кинофестивале дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» в Екатеринбурге и кинофестивале ТЮРКСОЙ в Бурсе.

В рамках кинофорума картина будет показана в ташкентском амфитеатре «Ашхабад» 13 сентября. Там же будет представлен фильм 2016 года «Конь-мечта» Вепы Ишангулиева.

Фильм «Послание великого Фраги» должен стать одним из сюрпризов кинофестиваля. О картине 2022 года про великого туркменского поэта Махтумкули Фраги молодого режиссера Арслана Эебердыева известно пока немного. Картина будет показана в культурном центре Шахрисабза 16 сентября.

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