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Узбекистан и Туркменистан наладят совместное производство автомобилей

CentralAsia (TM) -  Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев, приехавший в Ташкент с официальным визитом, обсудили вопросы организации совместного производства автомобильной и другой техники.

Как передает агентство, стороны рассмотрели перспективы выполнения программы торгово-экономического взаимодействия и развития промышленной кооперации между двумя республиками на 2022−2025 годы. Обсудили возможность проведения следующего 17-го заседания Совместной туркмено-узбекской межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию до конца текущего года. Выразили заинтересованность в совместном производстве легковых автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники в Туркменистане.

Сообщается, что заместители глав правительств двух государств также рассмотрели вопросы расширения транспортно-логистических связей, включая стимулирование транзита грузов по территории двух стран, и организацию пилотных перевозок по международным транспортным коридорам с применением возможностей морских портов.

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