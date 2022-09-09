Посольство США в Узбекистане открыло дополнительные 500 мест для получения визы

CentralAsia (UZ) - Посольство США в Узбекистане открывает дополнительные места для собеседования на получение визы. Всего будет доступно свыше 500 мест.

«Консульский отдел признает текущие трудности с регистрацией записи на собеседование по бесплатной системе онлайн-записи и планирует открыть более 500 мест в четверг, 15 сентября, в 16:00 по местному времени. Доступные даты для записи на собеседование для граждан и резидентов Узбекистана будут с октября по декабрь 2022. Мы ожидаем, что доступные даты для записи на собеседование будут забронированы быстро, и призываем всех заявителей быть готовыми и воспользоваться этой возможностью», – отметили в посольстве США.

Прежде чем записаться на собеседование через систему онлайн-записи, заявители должны заполнить онлайн-анкету DS-160, чтобы получить свой уникальный номер штрих-кода.

«Когда вы будете готовы записаться на прием, вам нужно будет ввести свою биографическую информацию точно так, как она была написана в вашей анкете на получение визы», – отметили в посольстве.